Hirschberg. (RNZ) Das Ergebnis des Bürgerentscheids sei knapp, aber eindeutig, schreiben GLH und SPD in einer Pressemitteilung. "Wir haben viel Zustimmung und positive Rückmeldung erhalten und danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern sowie den Wählerinnen und Wählern." Leider hätten am Ende rund 200 Stimmen gefehlt, um die Erweiterung zu verhindern.

Dennoch sehen GLH und SPD "die positiven Auswirkungen" des Bürgerentscheids. Bei so entscheidenden Zukunftsthemen sei eine breite Diskussion und frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung enorm wichtig, finden sie. Dem müsse in Zukunft mehr als bislang Rechnung getragen werden. "Natürlich werden wir das Ergebnis respektieren und den weiteren Prozess konstruktiv, aber auch kritisch begleiten", versichern Grüne Liste und Sozialdemokraten. Von den Befürwortern, den Parteien ebenso wie zum Beispiel auch Firmen, seien im Lauf des Wahlkampfs hohe Erwartungen geweckt worden, insbesondere hinsichtlich der ökologischen Ausrichtung der Erweiterung. "Wir gehen davon aus, dass diese Versprechen nun auch gehalten werden", schreiben GLH und SPD.

"Auf großes Unverständnis" sei bei ihnen die Pressemitteilung der Freien Wähler gestoßen. "Wo, wie dort behauptet, die Bürgerinitiative über die Grenzen des guten Geschmacks’ hinausgegangen wäre, sollten die Freien Wähler doch bitte belegen", fordern GLH und SPD.

Und dass bei einem Ergebnis von 48 Prozent "mit ziemlich hoher Sicherheit" auch Wähler aus dem Lager von FW, CDU und FDP mit BI, GLH und SPD beim Bürgerentscheid gegen die Erweiterung gestimmt hätten, sei ja wohl kaum von der Hand zu weisen, finden Grüne und Sozialdemokraten.

Da würde man sich fragen, warum das von Gemeinderat Alexander May ernsthaft angezweifelt werde. Schließlich habe der Stimmanteil von GLH und SPD bei der letzten Gemeinderatswahl (noch) um sechs Prozent niedriger gelegen. Noch größer sei die Abweichung beim Verhältnis der Stimmen im Gemeinderat selbst zu diesem Thema, nämlich 13 zu sechs. "Allein das zeigt die Berechtigung des Bürgerentscheids", finden GLH und SPD. Gerade bei wichtigen und grundlegenden Zukunftsentscheidungen würden die Bürger heute zu Recht von Anfang an ein Mehr an Einbeziehung und Mitsprache erwarten, als einmal in fünf Jahren pauschal die Stimme abzugeben. Ein Mehr an direkter Demokratie sei in so einer Situation nicht nur legitim, sondern geradezu ein Muss.

"Anstatt nachzukarten und der Gegenseite im Nachgang Geschmacklosigkeit und Desinformation vorzuwerfen, erwarten die Wähler nun zu Recht, dass die politischen Akteure die anliegenden Themen zeitnah gemeinsam angehen und die Erkenntnisse aus der Diskussion in die Arbeit einfließen lassen", schreiben GLH und SPD abschließend in ihrer Pressemitteilung.