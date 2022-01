Zwischen 200 und 300 Teilnehmende waren am vergangenen Montag auf dem Ladenburger Marktplatz zusammengekommen. Mit Schals zum Abstandhalten bildeten sie eine Menschenkette, die in mehreren Reihen um den Marienbrunnen reichte. Foto: Kreutzer

Von Katharina Schröder

Ladenburg.Das Bündnis "Ladenburg verbindet" sagt seine für Montag geplante Demonstration ab. Das teilte Mitorganisatorin und Grünen-Stadträtin Jennifer Zimmermann auf RNZ-Anfrage mit. Ursprünglich wollten die Organisatoren nach einer erfolgreichen Aktion am vergangenen Montag erneut zur Menschenkette in der Altstadt aufrufen. Damit wollten sie Solidarität bekunden mit Menschen, die unter der Corona-Pandemie besonders leiden, und ein Zeichen gegen die sogenannten "Spaziergänge" setzen.

Diese Demonstrationen, die als spontane Spaziergänge ausgegeben werden, während gleichzeitig in Telegram-Kanälen zu diesen Demonstrationen aufgerufen wird, wurden in den vergangenen Wochen immer häufiger. In Ladenburg liefen zuletzt bis zu 80 Menschen mit. Da diese Versammlungen nicht angemeldet sind, können Behörden auch keine Vorgaben machen. Die Neuauflage der Gegen-Demonstration verschiebt sich nun mindestens.

"Die Summe der Ereignisse war ausschlaggebend", erklärt Zimmermann im Gespräch mit der RNZ. "Wir haben uns am Dienstag nach der Demonstration entschieden, eine weitere anzumelden", führt sie aus. "Da hatten wir aber noch nicht mit diesem gigantischen Wachstum an Infektionen gerechnet." Mehr als 100.000 gemeldete Neuinfektionen deutschlandweit stimmen die Organisatoren besorgt. Auch im privaten Umfeld seien die Infektionsfälle näher gekommen, berichtet Zimmermann. Noch sei zwar niemand vom Organisationsteam in Quarantäne, aber in Ladenburg steigen die Infektionszahlen ebenso. "Wir würden da mit einem mulmigen Gefühl rangehen", sagt auch Markus Bündig, SPD-Ortsvereinsvorsitzender und ebenfalls Versammlungsleiter am vergangenen Montag.

"Wir sind in Sorge, dass uns Ordner und Helfer ausfallen", erklärt Zimmermann. Und das vor allem, weil das Bündnis für eine neue Auflage der Menschenkette deutlich mehr Ordner bräuchte. "Um die Auflagen zur Kontaktnachverfolgung zu erfüllen, bräuchten wir deutlich mehr Personal", sagt Zimmermann. Denn der Rhein-Neckar-Kreis schreibt bei Demonstrationen vor, dass die Versammlungsleiter die Kontaktdaten aller Teilnehmenden erfassen müssen.

Auf Nachfrage erklärt Kreissprecherin Silke Hartmann: "Die Kontaktdaten der Teilnehmer sind seit Beginn der pandemischen Lage zu erfassen." Es handele sich dabei um eine infektionsschutzrechtliche Auflage nach Paragraf 12 der Corona-Verordnung des Landes. Demnach können die zuständigen Behörden Auflagen für Versammlungen festlegen. Das Gesundheitsamt habe die Auflage beschlossen. Welche Abwägung hinter dieser Entscheidung steht, konnte die Pressestelle des Landratsamts am Freitag auf Anfrage nicht mehr klären. Im benachbarten Mannheim müssen bei Demonstrationen keine Kontakte erfasst werden, erklärt wiederum eine Sprecherin der Quadrate-Stadt auf Anfrage. Auch diese Unterschiede machen die Gemengelage für die Beteiligten nicht leichter.

"Für uns ist das schwierig nachzuvollziehen", sagt Zimmermann vorsichtig. Sie betont ihr Verständnis für Hygienemaßnahmen bei Veranstaltungen, das sei selbstverständlich. Aber: "Ich sehe einen Unterschied zwischen einer Kulturveranstaltung und einer Demonstration." Auch Bündig findet die Auflage schwierig. "Bei so einer Demo gegen die sogenannten ,Spaziergänger’ ist so eine Kontaktnachverfolgung fast nicht leistbar", meint er. "Zumal ich nicht verstehe, in Mannheim gibt diese Auflage nicht, Heidelberg macht wieder andere Auflagen und der Rhein-Neckar-Kreis dann ganz andere", kritisiert er. Außerdem könne er sich auch vorstellen, dass die überlasteten Gesundheitsämter mit einer Kontaktnachverfolgung im Infektionsfall überfordert wären. Hauptgrund für die Absage sei aber das allgemeine Infektionsgeschehen. "Wir hätten es gerne gemacht, aber so ist es vernünftiger", sagt Bündig. Schließlich wolle man sich nicht wie die "Spaziergänger" verhalten und einfach trotzdem demonstrieren. Aber die Regeln müssten für alle gelten, finden Zimmermann und Bündig. "Und irgendwann muss die Polizei mal durchgreifen und Abstände kontrollieren", sagt Bündig.

"Wir nehmen das für Montag jetzt mal so hin", sagt Zimmermann. "Aber am Dienstag besprechen wir uns im Orga-Team und schauen, ob es nicht noch andere Möglichkeiten neben einer Menschenkette gibt." Dafür sei das Bündnis auch in Gesprächen mit den Organisatoren der Menschenkette im benachbarten Schriesheim. Die beiden Kommunen hatten am vergangenen Montag jeweils großen Zulauf bei ihren Menschenketten. In Ladenburg reihten sich zwischen 200 und 300 Personen ein, in Schriesheim waren es sogar 500.