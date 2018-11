Von Günther Grosch

Weinheim. Weinheim fährt künftig blau - und Hemsbach und Laudenbach sind mit dabei. Mit dem Fahrplanwechsel zum 9. Dezember geht mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) für die nächsten zehn Jahre nicht nur ein neuer Betreiber an den Start. Auf die Passagiere warten neben den neuen, blau lackierten, zwölf Meter langen und behindertengerechten Niederflurbussen mit Neigetechnik zusätzlich eine Reihe weiterer Veränderungen.

So gibt es verbesserte Verknüpfungspunkte an den schienengebundenen Nahverkehr und in neun der 13 Busse kostenloses WLan, USB-Lademöglichkeiten, Rollstuhlrampen, Klimaanlagen sowie Echtzeitinformationen für die Fahrgäste über TFT-Bildschirme. Damit können die Nutzer über Verspätungen und Betriebsstörungen informiert werden.

Manfred Hovenjürgen, Geschäftsführer des Busverkehr Rhein-Neckar (BRN), Michael Winnes, Geschäftsbereichsleiter Vergabe und Finanzen des VRN, sowie Amtsleiter Matthias Köpfer vom Rhein-Neckar-Kreis, zuständig für Schulen, Nahverkehr, Kultur und Sport, erläuterten gestern als Gesprächspartner vor Weinheims Bürgermeister Torsten Fetzner und dessen Amtskollegen Jürgen Kirchner (Hemsbach) und Hermann Lenz (Laudenbach) das Angebot.

Fetzner zeigte sich überzeugt, mit den Neuerungen und mit dem BRN als Betreiber die Verkehrsleistung und das Fahrplanangebot für das 2014 eingeführte Linienkonzept weiter ausbauen, attraktiver gestalten und den Bedürfnissen der Fahrgäste besser gerecht werden zu können.

In einem Punkt bleibt aber alles beim Alten: Wegen der aktuellen Bauarbeiten in der Zweiburgenstadt gelten zum Betriebsstart für die Linien 631, 633 und 634 noch die bekannten Baustellenfahrpläne. Dadurch könne die Pünktlichkeit nicht immer garantiert werden, so die Betreiber: "Die OEG-Brücke ist das Nadelöhr."

Mit einer Fahrplanbroschüre informieren VRN und BRN über die Neuerungen auf den einzelnen Linien, die bei den Beratungs- und Verkaufsstellen des BRN und in den städtischen Bürgerbüros kostenlos erhältlich ist und zum Download auf den Internetseiten von BRN und VRN zur Verfügung steht.

Mit der Linie 631 wird künftig auch der Bahnhof in Hemsbach (Westseite) bedient. Dadurch können Fahrgäste Zugverbindungen von und nach Heidelberg und Mannheim sowie Frankfurt und Darmstadt nutzen. In den Sommermonaten werden zusätzlich zum stündlichen Linienverkehr auf der Linie 631 an den Wochenenden noch zusätzliche Fahrten vom Hauptbahnhof Weinheim mit allen Unterwegshalten bis zur Haltestelle Waidsee/Miramar und zurück eingerichtet. Zum Waidsee und Miramar besteht in dieser Zeit eine halbstündliche Busverbindung.

Durch die Schließung einer Taktlücke in der Zeit von 10.15 bis 14.15 Uhr wird es zudem tagsüber von Montag bis Freitag eine durchgängige stündliche Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und Lützelsachsen Bahnhof geben. Die Stadtteile Lützelsachsen und Hohensachsen werden somit im Halbstundentakt angefahren.

Ebenso gelangt man künftig aus Richtung Hemsbach auch mit der Linie 632a immer umsteigefrei bis in die Weinheimer Innenstadt sowie mit der Linie 632 von der Innenstadt nach Hemsbach und Laudenbach. Sonntags und an Feiertagen verkehren die Linien 631 (Waid - Hauptbahnhof - Hemsbach - Sulzbach West) und 633 (Rundlinie Hauptbahnhof - Hermannshof - Weststadt - GRN-Klinik - Hauptbahnhof) bereits ab 9 Uhr.

Zum Betriebsstart am 9. Dezember richtet der BRN für die ersten sechs Wochen eine kostenlose Kundenhotline (0800/0008017) ein. Dort eingehende Rückmeldungen zu betrieblichen Problemen werden direkt an die Leitstelle übermittelt.

"Wir wollen, dass möglichst viel motorisierter Individualverkehr auf die Busse umsteigt", sagt BRN-Geschäftsführer Hovenjürgen. Die Optimierung des Linienbündels biete eine deutliche Verbesserung und Vorteile insbesondere durch die künftige Anbindung des Bahnhofs, gab sich Bürgermeister Kirchner auch mit Blick auf die künftige Schleife zum neuen Schulzentrum positiv gestimmt.

Info: Tarifauskünfte gibt es an Werktagen montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, Fahrplanauskünfte rund um die Uhr unter 0621/1077077 oder unter www.vrn.de