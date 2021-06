Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Wild übernachten in den Wäldern von Oregon, wo auch der legendäre Bigfoot heimisch sein soll. Schwitzen in Texas, zelten in Nevada – und irgendwann ankommen in New Orleans. Heike Pingruber ist wieder unterwegs. Statt mit dem Fahrrad ist die als "Pushbikegirl" bekannte Bloggerin aus Großsachsen diesmal zu Fuß auf großer Tour.

Einmal quer durch Amerika möchte die 49-Jährige laufen. Für sich, für ihre innere Freiheit, aber auch als Zeichen gegen den Klimawandel: Mit ihrem Fundraise-Lauf "Sea to sea for trees" unterstützt sie ein globales Baumpflanz-Projekt. Und hat bei ihrem neuen Abenteuer einen treuen Weggefährten an ihrer Seite: Butch, ein Hundewelpe, der sie erst so richtig auf die Idee für den Spendenmarsch brachte.

5000 Kilometer in sechs Monaten will Pirngruber zurücklegen. Von Küste zu Küste, vom rauen Atlantik an der Grenze zu Kanada im Nordwesten bis zum feuchtwarmen Golf von Mexiko im Südosten der USA. Gestartet ist sie bereits Ende April am Strand von Rialto im Bundesstaat Washington. "Kalt war es dort. Windig und nass", sagt die Lebenskünstlerin, doch inzwischen hat sie sich warm gelaufen. Beim Anruf der RNZ ist sie gerade auf dem Wasco-Heppner-Highway in Oregon. Übernachtet hat sie auf einem Schotterfeld nahe eines alten Steinbruchs. 15 Meilen Wegstrecke hat sie an diesem Tag vor sich. In dem kleinen Rancher-Dorf Condon wird sie bereits von einer Pressedame erwartet. "Ich hoffe, ich kann dort auch übernachten", ist sie auch einmal froh, wenn sie nicht ihr Zelt am Straßenrand aufschlagen muss.

Knapp 3900 Dollar hat Pingruber in ihrem ersten Lauf-Monat schon zusammengetrommelt. Am Walmart, am Wegesrand, in kleinen Ortschaften oder auch in den Sozialen Medien kommt sie ins Gespräch – und macht auf ihren Trip durch die Natur für die Natur aufmerksam. "Ich hatte schon viele schöne Erlebnisse. Ein Motorradfahrer hielt an und spendete. Und am nächsten Tag brachte er mir ein Eis vorbei", verrät die Ausdauersportlerin. 50.000 Dollar möchte sie bis zu ihrer Ankunft in Louisiana auf dem Spendenkonto haben. Ein Dollar pro Baum, kommt der ganze Erlös der Non-Profit-Organisation "One Tree Planted" zugute, die weltweit Wiederaufforstungen unterstützt.

Die Vielfalt der Welt aus erster Hand erfahren, Menschen aus verschiedenen Kulturen kennen- und verstehen lernen. Das ist die Triebfeder der Weltreisenden. "Ich genieße jeden Tag aufs Neue und war schon in den unterschiedlichsten Häusern eingeladen. Ich bin aber auch gerne mal mutterseelenalleine", sagt Pirngruber. Über 100 Länder hat sie schon bereist, meist mit dem Rad. 2013 schwang sie sich vor ihrer Haustür in Hirschberg auf den Sattel, durchquerte halb Europa, erkundete den Nahen Osten – und kann mit Stolz darauf zurückblicken, ganz China auf dem Drahtesel bereist zu haben.

Australien lautete damals das große Ziel. Letztlich aber wurde Down Under nur zu einer Etappe einer nun acht Jahre währenden Reise. Ihr altes Leben als Kamerafrau beim ZDF hat die 49-Jährige inzwischen weit hinter sich gelassen. Es folgten Radtouren durch Europa, Afrika und die USA. Und ihr Blog "Pushbikegirl" (zu Deutsch: Fahrradmädchen) bekam eine immer größere Leserschaft. Im März 2020 wollte Pirngruber eigentlich den Drahtesel gegen einen echten Esel tauschen, und mit dem Maultier zu Fuß die südamerikanische Andenwelt von Kolumbien bis Patagonien durchwandern. Doch dann kam Corona. Und auch die Dauerreisende wurde ein wenig ausgebremst.

"In Cartagena musste ich zehn Wochen im Hotel bleiben. Als die Touristen aus Europa die letzten Flüge Richtung Heimat nahmen, habe ich auch kurz mit dem Gedanken gespielt", verrät sie. Letztlich aber entschied sie sich für den scheinbar unbequemeren Weg, für ihre Freiheit. "Wie es zuhause in Deutschland ist, weiß ich schon, mich interessiert die Welt", wagte sie ob der Pandemie vielleicht ihr größtes Abenteuer. Dank eines humanitären Fluges konnte sie in die USA einreisen. Dort wanderte sie den Arizona- und Colorado-Trail, bis nach sechs Monaten ihr Visum abgelaufen war.

In Baja California im Norden Mexikos mietete sie ein kleines Strandhaus und fand ein neues Glück: den Hundewelpen Butch, in den sie sich sofort verliebte. "Dann kam ich auf die Idee, gemeinsam mit ihm quer durch die USA zu laufen." Da die Pfoten des kleinen Australian Cattle Dog noch geschont werden sollen, nimmt er meist in einem Jogging-Trailer Platz, den die Hirschbergerin vor sich herschiebt. 20 Meilen am Tag muss sie meist marschieren – und an manchen Nächten dank ihres kleinen Kumpels auf dem blanken Boden schlafen. "Weil die Isomatte anscheinend so lecker schmeckt", sagt sie lachend.

Nach 14 Monaten Pandemie streben alle wieder nach Normalität. Aber was ist das überhaupt? "Für mich ist es das Reisen, ständig unterwegs sein, sich jeden Tag ins Unbekannte stürzen. Das ist das Schöne, dass ich nie genau weiß, wo ich mein Zelt aufschlagen werde. Das geht auch in Corona-Zeiten, ich habe meine Entscheidung nie bereut", betont Pirngruber - und macht sich wieder auf den Weg.