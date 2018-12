Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Wir rauchen und trinken zu viel, lachen zu wenig, fahren zu schnell und bleiben zu lange auf", regte bei der Winter- und Weihnachtsfeier des Laufsportvereins Leutershausen (LSP) der Vereinsvorsitzende, Richard May, die rund 50 Gäste an diesem Samstagabend in der Löwenscheuer zum Nachdenken an.

Tatsächlich seien die Lebensumstände der aktuellen Zeit etwas merkwürdig. Man habe größere Häuser, aber kleinere Familien und mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen. "Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Tür der Nachbarn", legte May weiter den Finger in die Wunde.

"Du hast uns den Spiegel vorgehalten", stellte anschließend Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer in seinem Grußwort fest. Für ihn war es ein besonderes, war es doch das letzte Mal, dass er im Kreise der "LSP-Familie" als Bürgermeister-Stellvertreter dabei war. "Nach 40 Jahren im Gemeinderat und 30 Jahren im Kreistag, wird es langsam Zeit", kündigte er seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik an, versprach aber zugleich, bei den verschiedenen Veranstaltungen des LSP immer wieder vorbeizuschauen. "Bei euch ist es einfach schön", befand Bletzer.

Dazu trug an diesem Abend auch die musikalische Umrahmung der Winterfeier durch das Gitarrenensemble "Räuber Band" der Schriesheimer Musikschule unter Leitung von Hans-Dieter Schotsch bei. Die jungen Musiker begeisterten ihr Publikum mit spanischer Gitarrenmusik und Stücken wie "Vamos Gitarreros". So kamen sie nicht um eine Zugabe herum.

"Du warst immer da, wenn wir als Vereinsverantwortliche einen Rat von einem Mitglied des Gemeinderats benötigten", lobte May den Einsatz Bletzers für den Verein. Ebenso hob er die Verdienste der vielen Mitglieder und Übungsleiter des LSP hervor, die durch ihre Mitarbeit helfen, das "Vereinsleben zu festigen". Auf den abwechslungsreichen Veranstaltungskalender mit dem Neujahrsempfang, dem Frühlingslauf, dem Handkäsfest und schließlich der Winterfeier hatte schon Bletzer hingewiesen. Dazu kommen viele sportliche Aktivitäten in der Walking- und in der Gymnastik-Gruppe oder beim Boule. "Wir sind ein kleiner Verein, leben ohne Sponsoren, aber wir packen das", betonte der Vereinsvorsitzende.

Vor allem absolvieren zahlreiche Vereinsmitglieder jährlich das Sportabzeichen. "In diesem Jahr haben 20 Personen das Sportabzeichen erlangt", berichtete Sportabzeichenprüferin Brigitte Bohr. Dabei sei es eine besondere Saison gewesen, in der sie erstmals eine Sommerpause für das Training verordnet habe. "Es war viel zu heiß", erinnerte sie die Vereinsmitglieder an ein außergewöhnliches Jahr mit viel Sonne und Trockenheit. Trotzdem habe es "Spaß gemacht, auf dem Sportplatz zu sein" und die Sportler auf das Sportabzeichen vorzubereiten.

"Vielleicht haben sie an den Weihnachtstagen Gelegenheit, einmal mehr den Alltag hinter sich zu lassen und ihre Zeit ganz mit den Angehörigen zu verbringen", wünschte May schließlich den Vereinsmitgliedern ein besinnliches Weihnachtsfest. Im Rahmen der Winterfeier des Laufsportvereins Leutershausen bekamen schließlich folgende Mitglieder das Goldene Sportabzeichen überreicht (in Klammern Anzahl der Verleihungen): Susanne Johe-Kolb (1), Reiner Kolb (1), Jonas Mildenberger (1), Caroline Binz (3), Jeannine Fisch (3), Margret Bauer (5), Dagmar Fisch (6), Willi Beck (10), Ulrike Riffel (11), Renate Kunkel (13), Ilse May (13), Heike Rohe-Tomuschat (13), Christiane Steinle (13), Klaus Schmidt (16), Jürgen Bohr (18), Brigitte Bohr (20), Bernd Linhardt (28) und Ursula Kohl (29). Das silberne Sportabzeichen bekamen Crispin Kolb (1) sowie Karen Steinle (5). Die Familie Kolb erhielt zudem das Familiensportabzeichen.