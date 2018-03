Von Stefan Zeeh

Hirschberg. In Hirschberg sollen neue Häuser entstehen: So hatten die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag über eine Bauvoranfrage und einen Bauantrag zu entscheiden. Mit der Anfrage wollte ein Interessent für das seit einiger Zeit zum Verkauf stehende Grundstück "Am Kohlbach 18" klären, ob die angedachte Bebauung mit einem Einfamilienhaus die Zustimmung der Gemeinde und des Landratsamtes finden könnte. "Er will nicht die Katze im Sack kaufen", verdeutlichte Bürgermeister Manuel Just, wie sinnvoll eine derartige Bauvoranfrage sein kann, bevor man ein Grundstück erwirbt, um es zu bebauen.

So ging es bei der Bauvoranfrage darum, ob es Bedenken bezüglich der angedachten Mansarddachs mit aufgesetztem Walmdach, der Höhe des Gebäudes oder einer möglichen Überschreitung der Grundfläche gibt. "Ein Mansarddach kommt im Ortsbild vor", so Just. Dies sei keine ungewöhnliche Dachform für Hirschberg. Da die für den Bereich des Kohlbachs gültige Außenbereichssatzung die Dachform nicht regelt, sei also zuzustimmen.

Eine Überschreitung der zulässigen zu bebauenden Fläche sah Just ebenso nicht. Keine Bedenken hatte der Bürgermeister auch mit der Wandhöhe des geplanten Neubaus, denn diese überschreite die zulässigen 7,5 Meter nicht. Zwar vermittele das Gebäude den Eindruck eines zwei- bis dreigeschossigen Hauses, das sei aber nicht zu beanstanden.

"Der Architekt hat den zulässigen Rahmen voll ausgenutzt", stellte hierzu Oliver Reisig (FDP) fest. Auch Thomas Scholz (SPD) empfand die angedachte Bebauung als "massiv" und signalisierte daher seine Zustimmung "ohne große Begeisterung". "Diese Bauvoranfrage zeigt, dass wir die Außenbereichssatzung wohlüberlegt gestaltet haben", fand Christian Würz (CDU), und Bernd Kopp (Freie Wähler) hob hervor, dass die aufgestellten Regeln der Außenbereichssatzung bei dem geplanten Haus eingehalten werden.

Egon Müller (GLH) ging auf eine weitere mit der Bauvoranfrage verbundene Fragestellung ein, die darauf abzielte, ob dem Abstand des Einfamilienhauses zum Waldrand mit gut 15 Metern zugestimmt werden könne, da ansonsten eine Entfernung von 30 Metern zum Wald einzuhalten sei. "Wird dies vom Landratsamt überprüft?", wollte er wissen, denn die Außenbereichssatzung regele das nicht. Just erklärte, dass dies Sache des Landratsamts sei.

Er wies aber darauf hin, dass bereits das auf dem Grundstück befindliche Gebäude, das abgerissen werden soll, diesen Abstand zum Wald aufweist. Der Ausschuss erteilte daraufhin sein Einvernehmen zu den ihn betreffenden Fragen für das Einfamilienhaus.

Zum vorliegenden Bauantrag für ein Doppelhaus in der Schlossgasse 1 gab es noch weniger für die Ausschussmitglieder zu diskutieren, hatten sie doch bereits im November 2016 einer wesentlich größeren Bebauung des Grundstücks zugestimmt. Gegen die damals geplante Errichtung von zwei Doppelhäusern hatte aber das Denkmalschutzbehörde Bedenken geäußert, da sie das gesamte Grundstück des Schlosses, auf dem sich auch die zu bebauende Fläche befindet, als denkmalgeschütztes Ensemble ansah. Dem Bauantrag aus dem Jahr 2016 konnte daher nicht stattgegeben werden.

Das nun beantragte Doppelhaus ist zwar etwas größer als eines der beiden zuvor geplanten Häuser, jedoch sah Just darin keinen Grund, dem Antrag das Einvernehmen zu versagen. Dieser Meinung schloss sich der Ausschuss einstimmig an. "Das ist abgestimmt mit dem Denkmalamt", wusste Jörg Boulanger (CDU). Über das Verhalten der Denkmalschutzbehörde wunderten sich allerdings die Vertreter von FDP, Freien Wählern, GLH und SPD. "Entweder ist das Ensemble denkmalgeschützt oder nicht", war Karl Heinz Treiber (GLH) darüber erstaunt, dass der Bau von zwei Doppelhäuser von der Behörde abgelehnt, ein Doppelhaus aber anscheinend genehmigt wird.