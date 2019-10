Hirschberg/Weinheim. (RNZ/rl) Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit müssen an der L596 zwischen Hirschberg-Großsachsen und Weinheim-Heiligkreuz zahlreiche instabile und abgestorbene Bäume gefällt werden. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr am Montag mit.

Dazu wird die Straße ab dem Anwesen Talstraße 14 in Großsachsen und dem Wendeplatz an der Kirche in Heiligkreuz vom 28. Oktober von 9 Uhr bis 31. Oktober, 16 Uhr, voll gesperrt. Eine Umleitung über Schriesheim und Gorxheimertal ist ausgeschildert.

In dieser Zeit wird auch die Buslinie 682 auf einem Teil der Route nicht fahren: Betroffen ist dabei Heiligkreuz und der Teil zwischen Heiligkreuz und dem OEG-Bahnhof Großsachsen sowie zwischen Großsachsen und Weinheim. Die Buslinie 682 fährt in dieser Zeit nur noch von Weinheim über Gorxheim, Oberflockenbach und Rippenweier bis Rittenweier und zurück.

Bei der Ruftaxi-Linie 6901 entfallen die Haltestellen Großsachsen Breitgasse, Rose und Talsiedlung.

Über die geänderten Fahrtzeiten können sich die Fahrgäste unter www.vrn.de informieren.