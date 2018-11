Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Nach zwei Jahren Vorlaufzeit startet im Schloss Neckarhausen jetzt am Samstag, 10. November, um 17 Uhr die Ausstellung "100 Jahre Waffenstillstand - Erster Weltkrieg 11.11.1918". Konzipiert haben das aufwendige Projekt die Aktiven der 1995 gegründeten Interessengemeinschaft (IG) Museum - eine reine Frauengruppe, die, so erklärte Kuratorin Elke Kurtzer, wohl dadurch auch einen anderen Blick auf das verheerende Kriegsgeschehen werfe.

"Wir zeigen keine blutigen Schlachten", sagte sie gestern Vormittag beim Pressetermin mit Bürgermeister Simon Michler und Hauptamtsleiterin Elke Hugo sowie Dietrich Herold, dem Vorsitzenden des Fördervereins der IG Museum. "Das ist eine der größten Ausstellungen, die die IG Museum je konzipiert hat", stellte Michler fest. Er selbst habe vor der Entscheidung gestanden, eine Einladung der Partnergemeinde Plouguerneau anzunehmen, wo am Wochenende eine Feierstunde anlässlich des 1918er Waffenstillstands stattfindet. Er habe sich aber entschlossen, als Bürgermeister an der Vernissage in der eigenen Gemeinde teilzunehmen.

"Das ist eine gewaltige Leistung", stellte Dietrich Herold beim Vorab-Rundgang durch die Ausstellungsräume fest. "Frauen und Krieg - das ist interessant", meinte er weiter. Vielleicht eine weniger martialische Sichtweise, obwohl Elke Kurtzer, Irene Daners, Evi Betzwieser, Elisabeth Niemann, Hildegard Schneider, Margot Friedrich und Ingeborg Bertsch diese Retrospektive als Chronik einer Katastrophe mit vielerlei Aspekten entworfen haben.

Dazu gehören beispielsweise Bilder und Objekte des Heddesheimer Künstlers Bernd Gerstner. Seine Werke vermitteln tiefsinnige Eindrücke in warmen Farben oder spiegeln als ästhetisierte Vor-Ort-Funde aus Verdun das Kriegsgeschehen wider. Aus der Kunsthalle Mannheim konnten die Organisatorinnen eine Mappe mit zehn reproduzierten Grafiken des Künstlers Otto Dix entleihen. Dix, selbst Kriegsteilnehmer, schilderte damals: "Ich bilde die Realität ab." Ingeborg Bertschs Schwiegervater Karl, ehemals Funker in der Champagne, fertigte gesellschaftskritische, sehr expressive Grafiken über den Weltkrieg an. Auch sie sind Teil dieser Ausstellung mit einigen Hundert Exponaten.

Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit machen deutlich, wie sehr sich Soldaten und Bevölkerung um ein Stück Normalität im Wahnsinn bemühten, wie sich Frontkämpfer im Schützengraben ein Freibad einrichteten, ihre Liebste ehelichten oder Weihnachten feierten. Postkarten, Orden und andere Gegenstände steuerten Bürgern aus Edingen-Neckarhausen nach einem entsprechenden Aufruf der IG bei. Insofern gewinnt diese Ausstellung an persönlichem Bezug.

Info: Vernissage "100 Jahre Waffenstillstand" am Samstag, 10. November, um 17 Uhr im Schloss Neckarhausen. Geöffnet ist die Ausstellung immer sonntags von 11 bis 17 Uhr bis zum 15. Januar 2019, Eintritt frei.