Dank einer Renovierung in Eigenregie können Wanderer in der "Hütte" seit Anfang April wieder übernachten. Foto: Kreutzer

Von Stefan Kern

Schriesheim. Eigentlich ist es nur ein kleines Haus im Wald. Das Naturfreundehaus, frisch in Eigenregie renoviert, beherbergt 15 Betten in fünf Räumen, zwei Küchen, Aufenthaltsräume, Duschräume, Toiletten, ist mit einer neuen Heizung ausgestattet, verfügt nun über Warmwasser und ist umgeben von Wiese und Wald. Aber für den Vorsitzenden der Naturfreunde, Sascha Gernold, sind damit nur grobe Eckdaten beschrieben.

Denn dieses kleine Areal, genau 462 Meter über dem Meer gelegen, ist in seinen Augen viel mehr. Für ihn und seine 40 Mitstreiter ist das Naturfreundehaus ein kleines Paradies. Der Wald, die Ruhe und die Tatsache, dass es hier kein Netz gebe, beschreibt für den Vorsitzenden eine Art magisches Dreieck. Ein Ort der Ruhe, der Begegnung und des Spiels inmitten einer Gesellschaft, die alldem nicht mehr so viel Zeit einräume. Gespräche, ohne dass es in der Hosentasche die ganze Zeit piepst und die Augen auf ein Display wandern, seien heute ja nicht mehr selbstverständlich. Dass es hier so ist, empfindet Gernold als wohltuend.

Schon der Weg aus der Weinstadt zum Naturfreundehaus hat etwas von Urlaub. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder - wenn es sein muss - auch mit dem Auto gleicht die Strecke einer kleinen Reise raus aus dem Alltag. Hier oben angekommen, erscheinen viele Dinge des Alltags jedenfalls etwas kleiner. Ein Effekt, dem man hier immer wieder begegnen könne, so Gernold: "Der Wald und die Ruhe hier entspannen einfach." Gerade bei Kindern und auch manchen Jugendlichen könne man den Effekt spüren. Tablet oder Handy seien nicht mehr so wichtig, dafür entwickeln sich Wald und Wiese zu einem großen Spiel- und Chillplatz. Die digitale Abstinenz auf Schriesheimer Art zeige bei Jung wie Alt Wirkung.

Für das alles ist ein erheblicher Aufwand nötig. Es sei für die 40 Aktiven jedenfalls "nicht ganz ohne", den Betrieb hier aufrechtzuerhalten. Die Saison geht immer von April bis Oktober. Geöffnet ist die Hütte dabei von Freitag bis Sonntag und rund um Feiertage. Und das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass zum Übernachten bereits jetzt fast alle Wochenenden in diesen sieben Monaten ausgebucht sind.

Dabei gibt es auf der Mannswiese vom Kochen und Tresendienst über Bedienung und Festorganisation bis zum Saubermachen einen Rundum-Service. Das alles stemmen die 40 Naturfreunde aus der Hüttenabteilung ehrenamtlich. "Es ist eine große Leistung", auf die der Vorsitzende sichtlich stolz ist. Dagegen stünde aber, fügte er schmunzelnd hinzu, dass man im Paradies arbeite.

Gernold ist ein Überzeugungstäter. Gegründet wurde der Naturfreundeverein 1929, vier Jahre später aber von den Nationalsozialisten aufgelöst. Nach dem Krieg wurde der Verein erneut gegründet und 1968 die Schriesheimer Hütte verwirklicht. Seit 1996 ist Gernold dabei. Vor 14 Jahren übernahm er den Stellvertreterposten, und seit 2015 ist er Vorsitzender der Naturfreunde.

Ein Verein mit insgesamt 264 Mitgliedern, der neben dieser Hütte auch noch die Freizeitsegmente Paddeln, Wandern und Klettern abdeckt sowie eine Ü 60- und eine Foto-Gruppe in seinen Reihen weiß. Die Naturaufnahmen der Hobbyfotografen wurden überall in der Schriesheimer Hütte verteilt. Es ist ein kleines Eldorado für alle, Jung und Alt, Single und Familie - und das nur etwas mehr als 200 Höhenmeter über Schriesheim.

Info: Am Ostermontag, 22. April, findet zwischen 11 und 13 Uhr das traditionelle Ostereiersuchen statt. Am 1. Mai steigt gemeinsam mit der SPD ab 12 Uhr die große Maifeier. Eine Übernachtung in der Schriesheimer Hütte kostet pro Nacht und Person 15 Euro, Kinder ermäßigt. Weitere Infos unter www.naturfreunde-schriesheim.de.