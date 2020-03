Bergstraße. (rnz) Das Coronavirus hat die Region erreicht - und inzwischen fest im Griff. Mit der Zahl der Infizierten steigt auch die Zahl der Absagen von Veranstaltungen. Ein Überblick, soweit bekannt:

> Fest der Kulturen und Sitzung des Integrationsausschusses in Edingen-Neckarhausen abgesagt: Nach vier bestätigten Coronavirus-Fällen und weiteren ausstehenden Tests in Edingen-Neckarhausen hat sich die Gemeinde dazu entschieden, die Sitzung des Integrationsausschusses am Mittwoch sowie das Fest der Kulturen am Sonntag abzusagen. Das teilte Bürgermeister Simon Michler am Montagabend mit. "Aufgrund der dynamischen Entwicklungen haben wir uns dazu entschlossen, die beiden öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde in dieser Woche abzusagen." Er bittet die Bürger aber, Ruhe zu bewahren. (krs)

> Solidaritätsessen für Peru in Großsachsen verschoben: Das Solidaritätsessen für Peru, das für 15. März in Christkönig Großsachsen geplant war, wird aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem neuartigen Corona-Virus auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. (ze)

> In Ladenburg bleibt die Merian-Realschule bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen. (krs)

> Der Budoclub Rhein-Neckar setzt sein Training in der Turnhalle der Ladenburger Astrid-Lindgren-Schule aus. (krs)

> Der Seniorennachmittag Ladenburg am Mittwoch, 11. März, und der Volkslieder-Singtreff am Mittwoch, 18. März, entfallen. (krs)

> VHS-Vortrag in Hirschberg erst im Herbst: Der Vortrag "Wenn ich mal dement bin...", zu dem die VHS am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr, in die Seniorenbegegnungsstätte Alte Villa eingeladen hatte, findet nicht statt. Der Referent hat den Vortrag aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem neuartigen Corona-Virus abgesagt. Er wird im Herbst wieder angeboten. (aste)

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

[-] Weniger anzeigen

> Mathaisemarkt-Fanfarenzug abgesagt: Die Stadt Schriesheim hat die erste Mathaisemarkt-Veranstaltung wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt: Das traditionelle Fanfarenzug-Treffen am zweiten Festsonntag, 15. März, im Festzelt werde nicht stattfinden, sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer bei einem Treffen mit Behördenvertretern und Ehrengästen am Dienstag. Auch der danach geplante Umzug der Musikgruppen durch die Stadt fällt damit aus.

Über die weiteren Programmpunkte am zweiten Mathaisemarkt-Wochenende ist damit aber noch keine Entscheidung gefallen. Man wolle sich am Mittwoch dazu äußern, so Höfer. (fjm)

> Keine weiteren Absagen in Edingen-Neckarhausen: Nachdem am Montag vier Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in der Doppelgemeinde bestätigt wurden, gibt es gute Nachrichten: Bürgermeister Simon Michler teilte am Dienstag mit, dass die Verdachtsfälle im Kreis der betroffenen Familien negativ getestet wurden.

"Es müssen daher keine weiteren Einrichtungen in Edingen-Neckarhausen geschlossen werden", sagte der Bürgermeister. Die Pestalozzi-Grundschule bleibt bis Montag, 16. März, geschlossen. (krs)

> Die Jahreskonzerte des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) verschoben: Die für Mittwoch und Dienstag, 18. und 19. März, jeweils um 19 Uhr in der Stadthalle angekündigten Konzerte nicht wie geplant stattfinden. Das teilte Schulleiterin Gabriele Franke am Montag mit.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 13.16 Uhr