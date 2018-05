Weinheim. (wei) Der Begriff vom "Kurve kratzen" hat für den Hausbesitzer und Anwohner des Eckhauses von der Burggasse- und Betentalstraße in jüngster Vergangenheit eine ganz eigene Bedeutung bekommen. Denn mindestens zwei bis drei Mal pro Jahr "kratzten" um die Kurve fahrende Autos an seinem Gartenzaun, an einer Hütte für Müllbehälter vorm Haus oder sogar an der Hauswand selbst. Einen ganzen Ordner füllen die Fälle, die bislang zwar glimpflich abliefen, aber stets jede Menge Ärger verursachten. Seit 2004 hatten fast ein Dutzend Autos unliebsamen Kontakt mit dem Eckhaus. Und das alles trotz einer 30-Kilometer-Beschränkung, einer Bushaltestelle in der Nähe und eben jener Kurve, von der man annehmen müsste, sie verlangsamt den Verkehr eher statt ihn zu beschleunigen.

Aber die Realität sieht anders aus. "So kann es nicht weitergehen", findet der Anwohner - und konnte auch die zuständigen Stellen im Rathaus überzeugen. "Es geht um das Haus und seine Anwohner, aber auch um die Sicherheit der Kinder, die dort oft laufen", bestätigte jetzt Udo Wolf vom Tiefbauamt, der gemeinsam mit Mark Lucht von der Verkehrsabteilung im Bürger- und Ordnungsamt die Situation vor Ort beobachtete.

Die Stadt hat sich nun zunächst für ein Provisorium entschieden, das die Autofahrer beim Einbiegen von der Müllheimer Talstraße in den einspurigen Bereich der Burggasse zum Abbremsen zwingen soll. Rechts und links säumen nun rot-weiße Elemente aus Kunststoff die Straße, ebenso wird der Gehweg im Kurvenbereich gesichert. In den nächsten Wochen soll beobachtet werden, wie alle Verkehrsteilnehmer mit der Regelung zurechtkommen. Die Stadt erarbeitet aber derzeit ein konkretes Konzept, das dann dauerhaft installiert werden soll. Angestrebt wird eine Regelung mit Leitplanken, möglicherweise wird aber auch der Gehweg erhöht und von der Straße abgesetzt.