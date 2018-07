Hirschberg/Heddesheim. (ze) Gute und weniger gute Nachrichten hielt der Vorsitzende des Zweckverbands "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße", Manuel Just, für die Einwohner Hirschbergs und Heddesheims bereit. Zu Ersteren zählte, dass es bei der Sanierung des Tiefbrunnens des Lobdengauverbands in Ladenburg voraussichtlich nicht wie in der Vergangenheit zu einer Überschreitung des Nitrat-Grenzwerts im Trinkwasser kommen wird.

Da das Wasser aus den eigenen Brunnen des Zweckverbands zu hohe Nitratgehalte aufweist, wird nitratarmes Wasser aus dem Tiefbrunnen des Lobdengauverbands zugemischt, um den Grenzwert einzuhalten. In den Vorjahren war dem Wasser während der Reinigung des Tiefbrunnens Wasser aus einem der Flachbrunnen des Lobdengauverbands beigemischt worden. Das genügte aber nicht, um die Nitratgehalte zu senken. "In diesem Jahr steht uns das Wasser aus zwei Flachbrunnen des Lobdengauverbands zur Verfügung", so Just. Dadurch könne eine Überschreitung des Nitrat-Grenzwerts vermieden werden. Weniger gut ist die Tatsache, dass sich die Verunreinigung des Trinkwassers mit dem Stoff Trifluoracetat (TFA), die im vergangenen Jahr entlang des Neckars und Rheins auftrat, auch im Trinkwasser des Zweckverbands zeigt.

Kein Anlass, sofort zu handeln

"In geringen Mengen gilt TFA als ungefährlich", erläuterte Just. Deshalb gebe es auch keinen Grenzwert für den Stoff, sondern nur einen Gesundheitlichen Orientierungswert (GOW). Der liegt bei drei Mikrogramm pro Liter. Bis zu diesem GOW müssten Wasserversorgungsverbände nicht aktiv werden. Die TFA-Gehalte im Wasser aus den drei Brunnen des Zweckverbands liegen mit 0,5 bis 0,7 Mikrogramm pro Liter auch darunter. Im Lobdengauverband seien jedoch etwas höhere Werte gemessen worden, die an die drei Mikrogramm pro Liter heranreichten. Allerdings würden diese Gehalte bereits wieder zurückgehen. Das könnte daran liegen, dass der Verursacher der Verunreinigung, das Chemieunternehmen Solvay aus Bad Wimpfen, die Einleitung von TFA in den Neckar reduziert habe. "Ich sehe aktuell keinen Anlass, sofort handeln zu müssen", sagte Just. Im Vergleich zu Kommunen, die ihr Trinkwasser vom Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" aus Edingen-Neckarhausen beziehen, seien die Werte im Zweckverband noch sehr gering. In Edingen-Neckarhausen werden seit Herbst TFA-Werte von bis zu 20 Mikrogramm pro Liter gemessen, die Kommune muss daher bald Wasser aus Heidelberg und Mannheim beziehen, der Trinkwasserpreis ist um 35 Cent pro Kubikmeter gestiegen. Just machte deutlich, dass er es für unzumutbar hält, dass die Kommunen entlang des Neckars die TFA-Gehalte im Trinkwasser "bekämpfen" müssten, während eine Firma weiter diesen Stoff in den Neckar einleitet.

Ebenfalls nicht so gut ist die Nachricht, dass wegen einer Abrechnungsnachzahlung für das Wasserentnahmegeld 2015 durch den Lobdengauverband auf den Zweckverband ebenfalls eine Nachzahlung in Höhe von rund 34.000 Euro zukommt. Damit wird der Vorjahreshaushalt belastet. Der Wirtschaftsplan für das laufende Jahr liegt dagegen mit rund 703.000 Euro um 9000 Euro unter dem Ansatz für das Jahr 2016.