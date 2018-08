Von Annette Schröder

Hirschberg. Volker Schneider ist enttäuscht. "Goldbeck hat den blühenden Baum entwurzelt", sagte er. Gestern wandte er sich an die Presse, weil er "anderen Darstellungen vorgreifen" und "durch meinen Mund die Kursveränderung" darstellen wollte. Nach neun Jahren Projektleitung "Goldbeck-Musikfestival" steht er bei der Jubiläumsauflage nicht mehr zur Verfügung. Die Veranstaltung findet zum zehnten Mal statt und geht am Freitag, 26., und Samstag, 27. April, über die Bühne. Aber eben ohne Schneider als Projektleiter.

Sein Vorwurf: Kirsten Merkel, Sekretärin der Goldbeck-Geschäftsleitung und Festival-Mitorganisatorin, habe das im Team gemeinsam erarbeitete Konzept "liegen gelassen" und der Geschäftsleitung ein eigenes Konzept vorgestellt. Im Herbst hätte die Gruppe wie jedes Jahr angefangen zu tagen und sich Gedanken zu machen. Mit dabei die Vertreter des Staatlichen Schulamts Mannheim, Markus Ranzenberger, Erwin Schaffer und Ina Schuchardt-Groth, die laut Schneider jetzt auch nicht mehr mitwirken wollen. Und auch Kirsten Merkel.

Wie der einstige Projektleiter weiter erläuterte, hätten sie sich auf ein Konzept unter dem Motto "Sternstunden" verständigt. Dieses habe er auch Familienbüro-Leiter Bernd Lauterbach vorgestellt. Für den 3. Januar hätte er dann kurzfristig eine Einladung zu einem Gespräch bei Goldbeck erhalten. Merkel habe dort "ihr eigenes Konzept" vorgestellt. "Die Teamleistung, die es neun Jahre lang gab, wurde völlig missachtet", ärgerte sich Schneider. Nach der Konzeptvorstellung habe er Joachim Goldbeck, Geschäftsführer von Goldbeck Solar, mitgeteilt, dass er nicht mehr für die Projektleitung zur Verfügung stehe. Neben der Kommunikation bemängelte er das Konzept an sich. "Das hat mit dem ursprünglichen Konzept nichts mehr zu tun", kritisierte Schneider im RNZ-Gespräch.

Wie bereits berichtet, soll es unter anderem eine Talentsuche geben - in den Bereichen Comedy, Slapstick und Musik. Eine Fachjury, der unter anderem Joy Fleming und Ingrid Peters angehören, wird die Künstler beraten und fördern. Auch die Künstleragentur von Merkels Ex-Ehemann ist mit im Boot.

Schneider meinte zu dieser Art von Konzept: "Es ist keine Kunst, Kunst einzukaufen." Und genau das werde jetzt gemacht. Bislang sei es eine rein ehrenamtliche Sache gewesen. Auch der pädagogische Aspekt fehle ihm nun. Schneider betonte, dass er sich nicht in seiner Ehre gekränkt gefühlt habe. Im kommenden Jahr hätte er sowieso die Projektleitung in andere Hände geben wollen.

Geschäftsführer Goldbeck zeigte sich überrascht angesichts der Vorwürfe. Er bestätigte, dass es einen E-Mail-Verkehr zu Schneiders Rückzug gegeben habe. In diesem habe er ihn auch gefragt, warum er nicht mehr weitermachen wolle. Seine Antwort sei gewesen, dass ihm das Format nicht mehr gefalle. Es sei in der Tat so, dass man zum Zehnjährigen etwas Anderes, etwas Besonderes anbieten wolle. Was sich laut Goldbeck aber nicht geändert hat, ist das Ziel der Veranstaltung: nämlich "junge Talente in der Region zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten". Auch in Zukunft wären Vereine und Chöre eingeladen, am Festival mitzuwirken. Und auch an der Talentsuche hätte jeder teilnehmen können. Ganz klar widerspricht der Geschäftsführer auch dem Vorwurf von Schneider, dass das Festival quasi kommerzialisiert wird. "Das fünfstellige Budget ist nicht erhöht worden", so Goldbeck. Natürlich bekomme Joy Fleming etwas, aber es sei ein moderater Satz. Die Sängerin wird laut Goldbeck nicht nur in der Jury sitzen, sondern auch auftreten.

Der Geschäftsführer bot Schneider an, gerne weiter mitzuwirken. Er fand seine Reaktion schade. "Ich denke, er hat etwas falsch verstanden." Die Intentionen, die Goldbeck hätte, seien nur die besten. "Wir investieren Zeit und Geld, stellen unsere Halle zur Verfügung." Und das mit dem "ehrlichen Ansinnen", junge Talente zu unterstützen.