Das Fernsehteam war bei Jürgen und Susanne Schneider in Südafrika. Am 1. Oktober wollen sie ihr neues Restaurant eröffnen. Foto: SWR

Schriesheim/Stanford. (cab) Mit der Sendereihe "Goodbye Ländle" porträtiert das SWR-Fernsehen Menschen aus Baden-Württemberg, die sich entschlossen haben, ihre alte Heimat zu verlassen. Ein Biobäcker zog von Ulm nach Lima, ein Duftdesigner aus Backnang nach New York, ein südbadischer Rinderfarmer nach Namibia. Und Jürgen und Susanne Schneider von Schriesheim nach Stanford an der Südwestküste Südafrikas. Lange hat man von Schneiders nichts mehr gehört. Zum Jahreswechsel war der Koch mit seiner Frau ausgewandert. Zuvor hatten sie 13 Jahre lang den "Strahlenberger Hof" geführt und zum Sterne-Restaurant gemacht. Am Mittwoch, 24. Juli, um 18.15 Uhr kann man im Dritten sehen, wie es ihnen in ihrer neuen Heimat ergeht.

"Tja, wir sind jetzt ein gutes halbes Jahr in Südafrika, wurden herzlich aufgenommen und fühlen uns schon wie alte Hasen", schreibt Susanne Schneider gestern in die RNZ-Redaktion. "Der Winter hier bringt uns aus dem Staunen nicht heraus: Alles blüht und grünt. Und am Tag ist es warm. Nur in der Nacht kann das Thermometer auf sechs Grad fallen. Wir ziehen nächste Woche in unser neues Zuhause, und das Restaurant nimmt auch langsam Gestalt an. Der Eröffnungstermin ist für den 1. Oktober geplant", so die Weinakademikerin.

Das Restaurant ist ein 200 Jahre altes Farmhaus. Das wird zurzeit umgebaut und soll eine erste Adresse für die Gourmetküche mit regionalen Produkten werden. Einmal hat Jürgen Schneider auch schon gekocht - ein erstes Menü für alle Nachbarn auf der Baustelle. Auf der Weinkarte werden eigene gute Tropfen stehen. Denn zu "Springfontein" gehört auch das gleichnamige Weingut, die Weinbauregion heißt Walker Bay. Seit 1996 betreiben die Schneiders hier gemeinsam mit Freunden Weinbau. Die Weinlese ist übrigens im Januar.

Wenn alles fertig ist, gehört zur Farm neben dem Restaurant und dem Weingut auch eine Lodge mit sieben Suiten. "Wir sind das erste Sternerestaurant, das den Kontinent wechselt", sagt Susanne Schneider. Zwar gibt es in Südafrika keine Sterne für die Küche. Jürgen Schneiders Anspruch hat sich aber nicht geändert.

Fi Info: Mittwoch, 24. Juli, 18.15 Uhr, SWR-Fernsehen: "Ein Sternerestaurant wandert aus - von Schriesheim nach Südafrika" in der Reihe "Goodbye Ländle".