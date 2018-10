Könnte hier bald eine moderne Mehrzweckhalle stehen, die das Vereinsleben im Odenwald-Ortsteil Oberflockenbach am Laufen hält? Die Mehrheiten im Sportausschuss und innerhalb des Vereins TV Oberflockenbach könnten sich das vorstellen. Foto: Kreutzer



Von Philipp Weber

Weinheim-Oberflockenbach. Nur einen Tag nachdem sich der Sportausschuss Ende April auf einen Kompromiss zum Thema Mehrzweckhallen in Weinheims Süden verständigt hatte, lud die Stadt die Presse ins Rathaus. Der Bau von zwei neuen Hallen sei insgesamt konsensfähig, man wolle jetzt "Gas geben", hieß es. Damals konfrontierte die RNZ mehrere Orts- und Vereinsvertreter mit den Plänen, die eine Mehrzweckhalle an der Muckensturmer Straße und eine weitere auf dem Gelände des TV Oberflockenbach vorsehen (wir berichteten).

Unter den Befragten war damals auch Andreas Klinger, Erster Vorsitzender des TVO. Prinzipiell sei er mit einer Halle auf dem Vereinsgelände einverstanden, wenn diese schnell gebaut werde - und der Planungsprozess nicht mehr Fragen als Antworten bringe. Über einen Monat später hofft Klinger immer noch auf Antworten. Bisher hat sich die Verwaltung nicht bei ihm gemeldet - was doch einigermaßen verwundert: Schließlich soll der Gemeinderat am 19. Juni erstmals über das Hallenthema beraten - und der TVO wäre der erste Ansprechpartner, wenn es um eine Halle auf dessen Vereinsgelände geht.

"Der Bau einer Mehrzweckhalle in Oberflockenbach ist angemessen und notwendig", erklärt Klinger, dem an einem konstruktiven Verhältnis zur Verwaltung gelegen ist. Deshalb will er jetzt selbst auf die Stadt zugehen. Denn die Vereinsmitglieder - diese müssten über entsprechende Grundstücksverkäufe abstimmen - haben inzwischen einmütig beschlossen, die Stadt und den Gemeinderat zur Vorlage eines klaren Konzepts aufzufordern.

"Dann würden wir Ende September oder Anfang Oktober eine weitere Mitgliederversammlung einberufen und abstimmen", erklärt Klinger. Natürlich würde er sich freuen, wenn es eine Halle für Oberflockenbach gäbe. "Da man aber von dem eigentlich vorgesehen Stadt-Grundstück in Steinklingen abgerückt ist, könnte die Zeitschiene jetzt sehr eng werden", merkt er an.

So müssten beim Bau einer großen Halle auch die Zufahrtswege zum Sportgelände am Oberflockenbacher Ortseingang verändert werden. Was wiederum Probleme mit Grundstückseigentümern oder Änderungen der Flächennutzpläne mit sich bringen könnte. "Für die Sportanlagen, die jetzt auf dem Grundstück sind, bräuchten wir eine Kompensation", erklärt der Vorsitzende.

Damit meint er keineswegs Ersatzgrünstücke, sondern die Einrichtung neuer Sportanlagen außerhalb einer etwaigen Halle. "Unser Sportplatz wird ja rege genutzt." So kann sich Klinger ein Draußen-Kleinfeld für die Handballer vorstellen: "Das würde Synergien mit der Halle und deren Sanitäranlagen ermöglichen", meint er. Mit den Protesten in Hohensachsen - dort wehren sich Bürger gegen vehement gegen den Abriss der Halle im Ortsmittelpunkt und die drohende Schließung des darunter liegenden Viktor-Dulger-Bades - möchte er die Oberflockenbacher Problematik eigentlich nicht in Verbindung bringen. "Für die hiesigen Vereine ist eine Halle erwiesenermaßen überlebenswichtig, das hat für uns erst einmal nichts mit anderen Hallen zu tun", stellt er klar.

> siehe weiteren Bericht