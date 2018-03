Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Während der neue Vorstand des MGV Sängerbund Großsachsen alles daransetzt, die Aufregungen der vergangenen Wochen und Monate in ruhiges Fahrwasser zu lenken, gibt es noch eine unzufriedene Stimme, die sich der RNZ gegenüber jetzt zu Wort meldete.

Es geht dabei um die Art und Weise, wie aus zwei getrennten Chören für Männer und Frauen per Mehrheitsentscheidung ein gemeinsamer gemischter Chor gemacht wurde und wie "stillos" man sich von den beiden Chorleitern Meinolf Tillmann und Michael Leibfried nach jeweils über zehnjähriger Zusammenarbeit getrennt habe. Das beklagt ein verärgerter Sänger in einem Schreiben an die RNZ. Er bittet gleichzeitig um Vertraulichkeit, um sich nicht persönlichen Nachteilen ausgesetzt zu sehen. Sein Name ist der Redaktion aber bekannt.

Was ihn insbesondere verstimme sei die Aussage der MGV-Vorsitzenden Heidi Sacht, es habe bei den Männern zwar Austritte nach der Neuausrichtung gegeben, allerdings rein aus Altersgründen. Er hingegen kenne mindestens einen Fall, bei dem nicht das Alter Grund war, sondern die Tatsache, dass dieser Jemand nicht im gemischten Chor weitersingen wollte. Er moniert ferner, dass die Änderung des "Vereinszwecks" in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hätte beschlossen werden müssen.

De facto ist der Frauenchor aber kein eigenständiger Verein ebenso wenig wie die Theatergruppe - beides sind lediglich Sparten innerhalb des MGV. "Wir haben uns vorher erkundigt und nach Recht und Gesetz gehandelt", erklärt Heidi Sacht auf Anfrage bestimmt. Das betreffe auch die schriftliche Trennung von den Chorleitern, die man einvernehmlich per Aufhebungsvertrag vornehmen wollte.

Der Bitte um ein persönliches Gespräch seien die zwei Chorleiter nicht nachgekommen; somit sei dann fristgerecht die Kündigung beider erfolgt, wobei man den Dank für ihre Arbeit nicht vergessen habe.

Die Frage, warum sich der neue gemischte Chor mit Peny Bauer eine ganz andere Chorleiterin gesucht habe, hatte Sacht im Vorfeld bereits geklärt: Weder der Männer-, noch der Frauenchor wollte mit dem jeweils anderen Chorleiter weitermachen.

Während der Hinweisgeber von einer "dilettantischen Vereinsführung" spricht, wehrt sich Sacht energisch. Dass es vor allem bei dem personell immer schwächer werdenden Männerchor so nicht mehr weitergehen konnte, sei "allen lange klar gewesen". Dazu komme, dass ein eigener Chorleiter für nur noch zwölf Sänger finanziell nicht mehr zu leisten gewesen sei. Das habe man den Mitgliedern deutlich gemacht und dabei die notwendig erscheinenden Strukturveränderungen zügig vorangetrieben, um "Tratsch" und Gerüchten den Nährboden zu entziehen.

Den gesamten Schriftwechsel zwischen Vorstand und Dirigenten habe sie nach den Ferien den Mitgliedern vorgelesen, so Sacht. Das habe die meisten Stimmen beruhig. In der Zwischenzeit habe man drei neue Sänger dazugewonnen und weitere Anfragen registriert. Die Stimmung nach der letzten Probe mit Peny Bauer sei "sehr gut" gewesen, die Stimmung wie "gewandelt". Die Vorgänger der neuen Chorleiterin waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.