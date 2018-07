Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mal ist es eine Engelsskulptur aus Kunstharz, die ohne Genehmigung auf einem Grab aufgestellt wurde, mal ist es ein Regenbogen aus Glas auf einem Grabstein, den die Friedhofsverwaltung ablehnt, weil das Material Glas zurzeit noch nicht genehmigungsfähig ist. Im Technischen Ausschuss legte der Leiter des Ordnungsamtes, Frank Kucs, eine ganze Reihe von strittigen Fragen auf den Tisch, die Ausnahmen von der aktuellen Satzung erfordern würden. "Kleinere Angelegenheiten kann die Friedhofsverwaltung selbst genehmigen, doch diese hier sind zu bedeutend", meinte er.

Generell ging es auch darum, ob die Satzung einer Überarbeitung und vor allem einer Lockerung bedarf, was Bürgermeister Simon Michler nach längerer Debatte als "Tendenz" auch so wahrnahm. "Wir haben uns da manches Kopfzerbrechen gemacht, und wir denken, dass unsere Satzung nicht mehr zeitgemäß ist", sagte Georg Schneider (CDU). Er schlug vor, die von Kucs vorgelegten Punkte zurückzustellen, um die Satzung zu diskutieren.

"Ich höre, dass unsere relativ streng ist", meinte auch Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste. Allerdings müsse man unterscheiden, ob eine Firma einen Fehler gemacht habe, zum Beispiel bei der Standfestigkeit einer Grabplatte, oder ob es um eine "Pietätsfrage" gehe, denn dann könne man die Angelegenheit noch "liegen lassen". "Ich habe persönlich nichts gegen Engel aus Kunstharz. Aber es ist nicht sauber, hier nachzugeben, weil die Skulptur trotz Ablehnung aufgestellt worden ist."

"Ich habe oft Friedhöfe in anderen Ländern besucht und da gibt es wahre Kunstwerke, auch aus Glas. Wir sollten das mal lockern", meinte Roland Kettner von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL). "Die Beerdigungsformen haben sich geändert, sie sind individueller geworden", meinte Irene Daners (SPD), die auch zu bedenken gab, dass die Sache mit den "Rasengräbern" so nicht funktioniere. Tatsächlich senken sich die Grabmale auf den Rasengräbern bei einer Erdbestattung ab, was aufwändige Korrekturarbeiten der Gemeinde nach sich zieht.

Kucs schlug vor, die bestehenden Grabmale zu belassen, weil sie genehmigt seien. Alternativ zu den Platten könnten Stelen oder Gedenktafeln an der Friedhofsmauer aufgestellt werden, so ein weiterer Vorschlag aus dem Technischen Ausschuss. Michler hatte bereits eingangs angeregt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich in kleinerem Kreis zügig mit den Änderungen der Satzung befassen sollte. Das stieß im Ausschuss auf Zustimmung. Etliche von Kucs vorgetragene Fälle wurden daher geschoben, bis die neue Satzung steht.

Dort, wo die Standfestigkeit nicht gegeben oder Höhenbegrenzungen nicht eingehalten sind, sprach sich das Gremium gegen nachträgliche Genehmigungen aus. Mit drei Enthaltungen aus der CDU votierte der Ausschuss auch dafür, an im Amt verstorbene Bürgermeister oder andere Persönlichkeiten, deren Gräber ablaufen, in Absprache mit den Angehörigen mit Gedenktafeln zu erinnern oder deren Gräber kommunal weiterzupflegen. In Edingen, so meinte Kucs, sei für eine Gedenkplatte für Robert Walter und Georg Sauer an der Mauer Platz, wo man auch eine Bank aufstellen könnte.

Ein schöner Gedenkplatz zum Verweilen ist eine weitere Idee. Seitens der CDU hieß es, man sei für eine andere Würdigung, schließlich sei es nicht Aufgabe des Steuerzahlers, solche Gräber weiterzutragen.