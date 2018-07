Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Wie soll man gegen jemanden gewinnen, der schneller schießt als sein Schatten? Das Team "Lucky Luke" machte beim 35. Jedermann-Turnier des Fußball-Clubs "Viktoria" 1908 Neckarhausen seinem Namenshelden zum zweiten Mal alle Ehre. Wie schon 2012 ließen die Jungs aus der Mannheimer Vorstadt ihren Gegnern bei diesem mit elf Freizeitmannschaften besetzten Wettbewerb wenig Chancen. Nach vier spannenden Turniertagen setzten sie sich auch im Endspiel gegen die Friedrichsfelder vom "FC Schluckspecht" knapp, aber verdient mit 1:0 durch.

Zuvor hatte es für "Lucky Luke" quer übers Kleinfeld auf dem buchstäblich staubtrockenen FCV-Hartplatz an der Porschestraße klarere Resultate gegeben. So siegten die Mannheimer gleich in ihren ersten Vorrundenspielen am Mittwoch 4:2 gegen "sv(w)en" und 2:0 gegen das turniererfahrene "Dachser-Team".

Einen Durchhänger hatten die "Lucky Lukes" tags darauf beim 2:3-Dämpfer durch "Euer Lieblingsteam"; dafür wurden freitags die "Edinger Bolzer" mit 10:0 vom Platz gefegt - und das bei nur zweimal 15 Minuten Spielzeit. Ausgeglichen (1:1) lief es gegen die "Pfosten-Rammler", die es damit ebenfalls in die K.o.-Runde schafften. So wie in der zweiten Gruppe die "Schluckspecht"-Cracks und die "Pornoprinzen".

Dabei hatten Letztere schon in der Vorrunde im legendären "Neckarhäuser Boten" mit 2:3 einmal ihren Meister gefunden. Die "Boten" sind übrigens seit der Turniergründung dabei; sie fehlten bei den 35 Auflagen kein einziges Mal. Diesmal reichte es zum fünften Platz, durch ein starkes 4:0 gegen die Titelverteidiger von "Walter Frosch", benannt nach dem aus Ludwigshafen stammenden früheren Bundesligaspieler. Frosch war im November verstorben. Ein trauriges Omen für die letztjährigen Turniersieger. "Wir haben die Vorrunde vergeigt", meinte ihr Kapitän Benjamin Borho. Und obwohl man sich später deutlich steigerte, war mit etwas Pech gegen die "Pfostenrammler" Schluss. Bronze gewannen die "Pornoprinzen", gegen die das "Rammler"-Team mit 1:3 verlor.

"Lucky Luke" hingegen hatte sich im Halbfinale mit 1:0 behauptet. Im Endspiel trafen das Team auf die "Schluckspechte", die unter anderem auf die Kurpfälzer Standardfrage "Wem körsch'n Du?" - so der Name eines Vorrundengegners - mit 3:0 eine deutliche Antwort gegeben hatten. Nach knapperen Siegen gegen das "Lieblingsteam" und die "Pfostenrammer" hatten die Friedrichsfelder erst ganz am Ende gegen "Lucky Luke" das Nachsehen.

Geleitet wurde das ausgesprochen faire Turnier vom Dritten FCV-Vorsitzenden und Schriftführer Tobias Scholz. Zusammen mit dem Ersten Vorsitzenden Tobias Hertel und Bürgermeisterstellvertreter Thomas Zachler nahm er die Siegerehrung vor. Zuvor wurde Scholz selbst vom Fußball-Kreisvize Stefan Zyprian seitens des Badischen Sportbundes für langjährige Aktivität mit der Spielerehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Ein Lob verdiente auch das fleißige Bewirtungsteam, das bei den sommerlichen Temperaturen vor allem am Grill einen heißen Job zu erledigen hatte.