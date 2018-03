Von Matthias Kehl

Weinheim. Mit Jeans im Used-Look, lässigem schwärzen Hemd und Sechs-Tage-Bart erscheint Lukas Rupp zur Veranstaltungsreihe "Botschafter für Weinheim" in der Volkshochschule. Bevor das Gespräch mit Stadtsprecher Roland Kern und Journalistin Stefanie Oemisch startet, flachst der 27-jährige Fußballer der TSG Hoffenheim mit einigen alten Weggefährten, die wie viele weitere Neugierige den Weg in den VHS-Saal in der Luisenstraße gefunden haben. Freunde, Fans und auch sein alter Mathelehrer befinden sich unter den Gästen.

Im Alter von fünf Jahren zog der heutige Bundesligaprofi mit seiner Familie von Großsachsen nach Weinheim, erzählt Rupp, wo ihn seine Mutter beim Fußballverein, der örtlichen TSG, anmeldete. "Seit jeher spielte Sport in unserer Familie eine große Rolle", sagt Lukas Rupp, dessen Vater Franz einst als Handballer bei der SG Leutershausen aktiv war.

"Da mein Bruder Hendrik Handball spielt, hat mir mein Vater das nicht übel genommen", sagt der Mittelfeldspieler grinsend. Die Familie, das wird im Gespräch sehr deutlich, steht bei Lukas Rupp an erster Stelle: "Sie fängt einen auf, gerade wenn es sportlich mal nicht so gut läuft."

Mutter und Vater Rupp, beide Lehrer von Beruf, sorgten auch dafür, dass ihr Junge die Schule nicht vernachlässigte. "Wenn ich da mal einen Durchhänger hatte, durfte ich nicht zum Fußball. Das hat mich dann angespornt", sagt der 27-Jährige. Michael Endriss, Rupps ehemaliger Mathelehrer, verrät: "Lukas war stets ein eher unauffälliger Schüler." Neben Sport nennt Rupp Bildende Kunst sein Lieblingsfach. An der Dietrich-Bonhoeffer-Schule legte der Badener sein Abitur ab.

Er wusste schon damals: "Eine Garantie, dass es mit dem Profi-Fußball klappt, gab es nie." Rupp, über den sein ehemaliger Weinheimer Trainer, Andreas Schmitt sagt, dass ihm sein starker Wille besonders auffiel, bezeichnet sich selbst nicht als Überflieger. "Fleiß schlägt Talent", sei seit jeher sein Credo gewesen, so der TSG-Profi, und er fügt hinzu: "Du musst in den wichtigen Momenten da sein und deine Leistung bringen."

Das tat der Mittelfeld-Akteur bei der TSG Weinheim als junger Bub, bis schließlich der Karlsruher SC auf ihn aufmerksam wurde. Seine Eltern fuhren den damals 14-jährigen vier Jahre zu Training und Spielen, wofür er sich bis heute "sehr dankbar" zeigt. Im Sommer 2011 holt ihn dann Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Da es für dauerhafte Einsatz in der Beletage noch nicht reichte, ließ er sich nach einem Jahr an den SC Paderborn verleihen, für den Rupp in der Saison 2014/2015 auch in der Bundesliga spielt.

Nach dem Abstieg der Ostwestfalen verpflichtete der VfB Stuttgart den quirligen Mittelfeldmann, doch auch dort reichte es für den Verein im Jahr 2016 nicht zum Ligaverbleib. Rupp jedoch blieb erstklassig. Nicht zuletzt, da sich Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann sehr um ihn bemüht habe, so der Profi-Fußballer. Wieder nahe seiner Heimat Weinheim, wohnt Rupp seither in Heidelberg, übernahm dort die Wohnung von Handballstar Uwe Gensheimer. "Wieder zu Hause", wo er Freunde und Familie um sich hat, fühlt sich der 27-Jährige besonders wohl.

Er schwärmt von seiner Jugend, "schönen Abenden auf der Kerwe" und dem Relaxen an der Schweinebucht. Der bekennende Tapas-Fan kann sich vorstellen, nach dem Karriereende unter die Gastronomen zu gehen. Sportlich reizen ihn auch "Spanien oder England".

Zum Abschluss des Gesprächs schenkt er der Stadt Weinheim sein TSG-Trikot mit der Nummer sieben und kommt allen Foto- und Autogrammwünschen artig nach.