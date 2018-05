Weinheim. (pol/mare) Am Mittwoch kurz nach 18 Uhr brannte ein Wohnwagen, der in einem Schrebergarten an der Westtangente in Höhe der Mannheimer Straße abgestellt war. Das teilt die Polizei mit.

Der Brand hatte sich auf umliegende Bäume und einen Zaun ausgebreitet, konnte jedoch von der Feuerwehr Weinheim gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wie der Wohnwagen in Brand geriet, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Außerdem ist die Polizei auf der Suche nach dem Eigentümer des Wohnwagens und des Schrebergartens, auch diese sollen sich unter genannter Nummer melden.