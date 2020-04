Weinheim. (pol/mün) Fahrgäste der Bahn, die den Weinheimer Bahnhof nutzen, müssen sich am Donnerstagmorgen auf Verspätungen und Zugausfälle einrichten. Nach einem Unfall war der Bahnhof ab etwa 5 Uhr komplett gesperrt, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Seit 7 Uhr sind Teile des Bahnhofs wieder für den Zugverkehr freigegebenen. Trotzdem wird es am Vormittag weiterhin Verspätungen und möglicherweise Zugausfälle geben.

Einzelne Gleise konnten wieder freigegeben werden, die Maßnahmen dauern jedoch an. Informieren Sie sich vorab über Ihre Reisemöglichkeiten und ggf. Einschränkungen. — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) April 23, 2020