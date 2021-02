Weinheim. (pol/lyd) Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Dienstagabend eine 55-jährige Frau in Weinheim.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 14.15 Uhr mit ihrem Peugeot in der Wachenbergstraße in Richtung der Straße "Am Schloßberg" unterwegs. Dabei stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Citroën und einen davor abgestellten BMW.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro. Die 55-Jährige wurde zur Untersuchung zunächst in ein Krankenhaus gebracht, hatte jedoch nach Aussage des untersuchenden Arztes keine Verletzungen erlitten.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Peugeot-Fahrerin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde zu den Akten genommen.