Weinheim. (pol/gin) Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls war am Dienstagmorgen der Schlossbergtunnel in Weinheim vorübergehend gesperrt.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 8.45 Uhr mit seinem VW Polo in der Grundelbachstraße in Richtung Birkenauer Talstraße unterwegs, berichtete die Polizei. An der Einfahrt zum Schlossbergtunnel geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend schleuderte er nach links und prallte gegen die linke Tunnelwand. Dabei lösten beide Airbags aus. Der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich. Seine Mitfahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro und das Auto musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Tunnelsperrung und reinigte im Anschluss die Fahrbahn, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.