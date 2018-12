Weinheim. (pol/mare) Diese Fahrt endete auf dem Dach. Die Polizei berichtet von einen Unfall am Freitagnachmittag in Rittenweier.

Gegen 15.20 Uhr fuhr demnach eine 22-jährige VW Polo-Fahrerin auf der Landesstraße L596 von Rippenweier nach Rittenweier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam sie in einer Rechtskurve in Höhe Rittenweier ins Schleudern, weil sie zu schnell war. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand. Am Polo entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr reinigte die Unfallstelle. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.