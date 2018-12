Weinheim. (pol/rl) Zu einem "Pfannenbrand" in der Luisenstraße kam es am Donnerstagnachmittag. Gegen 15 Uhr hatte sich der 53-jährige Bewohner offenbar etwas gekocht. Dabei geriet das Öl in der Pfanne in Brand und begann stark zu rauchen. Der 53-Jährige nahm die Pfanne vom Herd brachte sie auf den Balkon und erstickte die Flammen mit feuchten Handtüchern.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war zwischenzeitlich mit drei Fahrzeugen angerückt, musste aber nicht mehr eingreifen. Der Bewohner, der Rauch eingeatmet hatte, kam nach der Erstversorgung durch einen Notarzt per Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. In der Küche der Wohnung entstand etwa 8000 Euro Sachschaden.