Weinheim. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Freitag um kurz vor 16 Uhr auf der Kreisstraße K4229 wurden vier Menschen leicht verletzt. Das meldet die Polizei.

Eine 27-jährige Fahrerin eines Peugeot verlor bei der Fahrt in Richtung Bundesstraße B38 in einer langgezogenen Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf nasser Straße die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Das Auto stellte sich quer und prallte mit einem entgegenkommenden Fiat einer 22-Jährigen zusammen.

Im weiteren Verlauf rutschte der Peugeot die Böschung hinunter. Beide Fahrerinnen sowie zwei Mitfahrer im Alter von 59 und 18 Jahren in dem Fiat wurden leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden alle Verletzten in umliegenden Kliniken versorgt, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wurde aber letztlich nicht gebraucht.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Kreisstraße bis 18.25 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei in Mannheim.