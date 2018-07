Weinheim-Lützelsachsen. (pol/mare) Am Mittwoch gegen 21.15 Uhr sprach ein Unbekannter eine 20-jährige Frau am OEG-Bahnhof Lützelsachsen an und fragte nach dem Weg. Der Mann hatte dabei aber seinen Penis auf dem Sattel seines Fahrrades abgelegt, wie die Polizei berichtet.

Als die 20-Jährige sich umdrehte, fuhr der Exhibitionist mit seinem Rad zunächst auf der Bundestraße B3 in Richtung Weinheim davon, kehrte dann aber um und bog nach rechts in die Bachwiesenstraße ab.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre, 1,80 Meter groß, schlank, helle Haut, graumelierter Stoppelhaarschnitt, 3-Tage-Bart. Er nuschelte, hatte ein normal gepflegtes Äußeres, trug eine schwarze Jogginghose, einen grauen Kapuzenpulli und einen schwarzen Rucksack. Er fuhr auf einem schwarzen Herrenfahrrad (kein Trekking- oder Mountainbike)

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.