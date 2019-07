Weinheim. (pol/mare) Zwei junge Männer haben am Montagmittag Smartphones aus einem Handyshop beim "Bleichgäßchen" gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die Unbekannten gingen gegen 13.10 Uhr in den Handyshop in der Hauptstraße. Sie rissen die Ausstellungsstücke aus der Sicherung und rannten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung davon. Eine Fahndung nach den Dieben blieb ergebnislos. Der Wert der Beute beträgt 3000 Euro.

Ein Zeuge beschrieb das Duo wie folgt: beide etwa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunklerer Hautton, dunkle Haare.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06201/10030.