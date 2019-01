Weinheim-Hohensachsen. (pol/sdm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz vor zwei Uhr fiel einer 33-jährigen Anwohnerin ein Unbekannter auf, der an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Kaiserstraße, Lessingstraße und "Am Weiheracker" die Außenspiegel abtrat.

Sie informierte umgehend die Polizei. Der Täter wurde zudem von dem Vater und Bruder der Anwohnerin verfolgt. Jedoch verloren diese den Unbekannten aus den Augen. Die Fahndung verlief erfolglos.

Die Beamten registrierten an vier weiteren geparkten Fahrzeugen abgetretene Außenspiegel.

Weitere Opfer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 mit dem zuständigen Polizeirevier Weinheim in Verbindung zu setzen.