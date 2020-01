Weinheim. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit nach einer unbekannten Frau, die am Montagmorgen eine 66-Jährige vom Fahrrad geschubst haben soll.

Die Radlerin war gegen 9.30 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg des Suezkanalwegs in Richtung Mannheim unterwegs, als sie kurz vor der Unterführung der unbekannten Fußgängerin begegnete. Die 66-Jährige soll der Frau Platz gemacht haben und langsam an ihr vorbeigefahren sein, als diese sie plötzlich mit beiden Händen schubste. Die Fahrradfahrerin fiel zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, so die Polizei.

Die Unbekannte war nach dem Vorfall offenbar einfach davongegangen. Sie soll etwa 50 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und schlank sein sowie kurze, graue Haare haben.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0.