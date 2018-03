Am späten Sonntagabend, gegen 22.38 Uhr, wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung aus einem Keller in der Liegnitzer Straße in Weinheim informiert. En zunächst angenommener Kellerbrand konnte vor Ort nicht bestätigt werden. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein Schmorbrand an einem Stromkabel im Keller.

Dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zügig gelöscht werden. Durch den Schmorbrand wurde die Styropordecke auf einer Fläche von 1 Meter x 1 Meter in Mitleidenschaft gezogen. Die fünf Bewohner hatten das Anwesen bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Durch den Schmorbrand entstand ein geschätzter Schaden von 300 Euro.