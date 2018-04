Weinheim. (pol/rl) Ein 31-jähriger betrunkener Autofahrer ging bei einer Polizeikontrolle am Sonntagabend auf die Beamten los. Der Fahrer war gegen 19.30 Uhr in der Bergstraße aufgefallen, als er zunächst urplötzlich bis zum Stillstand abbremste, dann seinen Wagen mehrere Meter zurücksetzte und dann auf das Gelände einer Autovermietung fuhr.

Beim Aussteigen für die Kontrolle hielt der 31-Jährige eine Bierflasche in der Hand und roch laut Bericht deutlich nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Als die Beamten ihn für eine Blutprobe auf das Polizeirevier Weinheim bringen wollte, weigerte er sich in den Streifenwagen einzusteigen und ging auf die Beamten los. Mit vereinten Kräften und durch Einsatz von Pfefferspray wurde der 31-Jährige überwältigt und in den Streifenwagen gebracht. Dabei beleidigte er noch die Polizisten.

Im Revier wurde ihm dann die Blutprobe entnommen, an seiner Wohnanschrift wurde sein Führerschein in Verwahrung genommen. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.