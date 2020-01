Weinheim. (pol/rl) Vor einer Polizeikontrolle floh ein 16-jähriger Rollerfahrer am Sonntagabend. Gegen 20.45 Uhr war der Viernheimer mit einem Bekannten auf dem Soziussitz in Weinheim unterwegs. Als er eine Polizeistreife bemerkte, bog er plötzlich ab und fuhr über eine Straßenbahnhaltestelle in eine andere Straße. Die Streife reagierte und schnitt dem 16-Jährigen den Weg ab und hielt ihn an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige keine Fahrzeugpapiere dabei hatte. Beamten ermittelten, dass er den Roller ohne Wissen und Erlaubnis des Besitzers fuhr und nicht mal einen Führerschein besaß. Außerdem hatte der 16-Jährige verbotene "Polenböller" dabei.

Die Böller wurden sichergestellt und der Roller später dem rechtmäßigen Besitzer zugefüht. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.