Weinheim. (pol/rl) Am Sonntag gegen 15.30 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge von drei Jugendlichen ausgeraubt. Laut Polizeibericht fuhr der Junge auf einem Tretroller gerade vom Bahnhof Weinheim nach Hause. An der Einmündung der Gutleuthausstraße in die Kapellenstraße hielten ihn drei etwa 16-jährige Jugendliche an.

Einer der drei nahm dem Jungen mit Gewalt den Rucksack ab und schubste ihn dann in eine Hecke. Zudem forderte er ihn auf, ihm sein Bargeld zu geben und drohte ihm Schläge an. Die Beute bestand aus 5 Cent. Danach liefen die drei Täter in Richtung Bahnhof Weinheim.

Der 13-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Die drei Täter sollen etwa 16 Jahre alt sein. Der Haupttäter, soll 1,75 bis 1,85 Meter groß und sportlich-schlank sein. Er trug einen schwarzen Anglerhut, eine schwarze Gesichtsmaske, ein langes schwarzes Sweatshirt mit zwei grauen Bändern im Kragenbereich, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneakers.

Seine beiden Begleiter sollen etwa 1,75 Meter groß sein, eine normale Statur haben und kurze braun-schwarze Haare haben.

Einer der beiden trug ein graues Sweatshirt mit weißer Schrift und zwei weißen Bändern. Der andere trug ein schwarzes Sweatshirt - ebenfalls mit weißer Schrift und zwei weißen Bändern.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Überfall geben können. Diese Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegengenommen.