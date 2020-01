Viernheim. (pol/rl) Wegen des Verdachts der Volksverhetzung sucht die Polizei einen etwa 50 und 60 Jahre alten Mann. Er soll Gegenstände mit volksverhetzendem Charakter öffentlich ausgehängt haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Seit dem Juni 2019 wurden diese Gegenstände wiederholt entlang eines Fahrradweges "Am Lampertheimer Weg" in Richtung eines Familiensportparkes aufgehängt. Bei dem aktuellsten Fall wurde am vergangenen Sonntag eine Schachtel mit fremdenfeindlicher Aufschrift entdeckt.

Die abgebildete Person soll seit Juni 2019 wiederholt Gegenstände mit volksverhetzendem Charakter in Viernheim aufgehängt haben. Foto: Polizeipräsidium Südhessen

Bilder einer Überwachungskamera sollen den Verdächtigen zeigen. Der soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, hat eine korpulente Figur und grau melierte Haare. Ersten Erkenntnissen zufolge ist er mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei könnte sich um ein "Hollandrad" handeln, das einen auffällig stark gebogenen Lenker sowie einen großen schwarzen Sattel hat. Auf dem Gepäckträger befindet sich ein Fahrradkorb.

Alle bisherigen Ermittlungen der Heppenheimer Kriminalpolizei führten bisher noch nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daher beim Amtsgericht ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt.

Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 10 unter der 06252/706-0 zu melden.