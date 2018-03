Mörlenbach. (pol/gun) Ein Autofahrer hat am frühen Montagmorgen in Mörlenbach eine 42-Jährige an einer Fußgängerampel angefahren. Nach Angaben der Polizei wurde sie nur leicht verletzt.

Die Kollision ereignete sich gegen 6.10 Uhr auf der Bundesstraße B38 in Höhe der Abzweigung nach Weiher. Der Autofahrer bog in Richtung Birkenau ab, missachtete das rote Signal und fuhr die Fußgängerin an, die gerade die Straße überqueren wollte.

Anstatt sich wie vorgeschrieben um die 42-Jährige zu kümmern, machte sich der Mann einfach aus dem Staub. Er wird als ungefähr 70 Jahre alt und schlank beschrieben. Vermutlich fuhr er einen gräulichen oder bronzefarbenen Opel Meriva. Zeugen können sich unter Telefon 06252/7060 an die Polizeistation Heppenheim wenden.