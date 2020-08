Schriesheim. (pol/mün) Eine 22 Jahre alter BMW-Fahrerin soll für einen Unfall am Dienstagabend verantwortlich sein, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war gegen 18.40 Uhr in der Edelsteinstraße in Richtung Bundesstraße B3 unterwegs. An der Kreuzung zum Dossenheimer Weg habe sie dem Rollerfahrer, der von rechts kam, die Vorfahrt genommen.

Der 57-Jährige verletzte sich am Bein und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in eine Klinik gebracht.