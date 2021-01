Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Bei einem Wohnungsbrand am Dienstagmittag im Ortsteil Neckarhausen wurde ein 56-jähriger Mann leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 12.15 Uhr war im Bad einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein Brand ausgebrochen. Durch die Rauchentwicklung erlitt der 56-Jährige eine Rauchgasvergiftung und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Obwohl der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen rasch gelöscht werden konnte, wurde die Badeinrichtung komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein technischer Defekt an einer Elektroheizung Ursache für den Brandausbruch.

Update: Mittwoch, 27. Januar 2021, 12.30 Uhr