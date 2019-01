Mannheim-Neuostheim/Edingen-Neckarhausen. (pol/van) Auf Fahrscheinautomaten an zwei OEG-Haltestellen hat es ein Unbekannter abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Kurz nach 1 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter an der Haltestelle "Neuostheim" in der Seckenheimer Landstraße gewaltsam an dem Fahrscheinautomaten zu schaffen und stahl aus diesem einen geringen Bargeldbetrag.

Nur wenige Minuten später, zwischen 1.30 Uhr bis 1.50 Uhr, wurde an der Haltestelle "Neu-Edingen Gewerbegebiet" ebenfalls ein Fahrscheinautomat gewaltsam aufgehebelt. Der Täter ließ hier einen Bargeldbetrag von über 500 Euro mitgehen.

Die Höhe des Sachschadens wird auf über 1000 Euro geschätzt. Die Beamten gehen davon aus, dass zwischen den beiden Taten und einem Automatenaufbruch am Dienstag in Weinheim ein Zusammenhang bestehen könnte.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 und an das Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9305-0.