Schriesheim. (fjm) Der Bahnverkehr der RNV-Linie 5 kam am gestrigen Mittwochvormittag zum Erliegen: Um 9.42 Uhr war ein Lieferwagen mit einer Straßenbahn in Fahrtrichtung Heidelberg an der Einfahrt zur Aral-Tankstelle an der Kreuzung B 3/Ladenburger Straße zusammengestoßen. Die Unfallaufnahme dauerte bis kurz nach 11 Uhr, der Verkehr der Linie 5 und auf der B 3 war während dieser Dauer eingeschränkt. Nähere Informationen zum Unfallhergang will die Polizei im Laufe des heutigen Tages veröffentlichen. An der betroffenen Kreuzung kommt es häufiger zu Unfällen wegen unerlaubten Linksabbiegens in Richtung Tankstelle und Römerstraße.