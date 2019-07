Ladenburg. (pol/geko) Ein Duo hat mit einem Trick am Dienstagvormittag in einem Supermarkt einer 74-Jährigen das Portemonnaie gestohlen, berichtet die Polizei.

Eine Frau hat die Rentnerin in einem Lebensmitteldiscounter in der Wallstadter Straße gegen 12.15 Uhr in ein Gespräch verwickelt. Der Mann neben ihr schnappte sich den Geldbeutel in einem unachtsamen Moment. Erst an der Kasse fiel der 74-Jährigen auf, dass ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche fehlte. Ein Passant fand die gestohlene Brieftasche in der Industriestraße auf und übergab sie der Polizei. Aus diesem wurde das Bargeld in Höhe von etwa hundert Euro gestohlen.

Das Duo beschreibt die Bestohlene wie folgt: Die Frau sei etwa 40 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß und dicklich. Sie trug ein dunkelblaues Kleid mit Farbtupfern. Der Begleiter sei etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,68 Meter groß. Er habe eine normale Statur und ein graues Sakko sowie eine gleichfarbige Hose getragen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06203/93050 melden können.

Information: Die Polizei rechnet damit, dass die Täter wieder zuschlagen werden. Daher raten die Beamten, Geldbörsen nicht in Einkaufstaschen, Einkaufskörben oder Einkaufswägen zu verstauen. Am besten soll das Portemonnaie am Körper getragen werden.