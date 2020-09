Hirschberg. (RNZ) Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg hat am Freitagvormittag zusammen mit dem Bauhof ein Feuer bei einem metallverarbeitenden Betrieb im Gewerbepark gelöscht. Dort brannten Titanspäne in einem zehn Kubikmeter großen Container. Wahrscheinlich waren Schweißarbeiten an der Einhausung, in der sich der Container befand, Auslöser für den Brand. Verletzt wurde niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem kam auch der Bauhof mit zwei Fahrzeugen und drei Mitarbeitern dazu. "Die Zusammenarbeit war sensationell", lobte Kommandant Peter Braun. Das Löschpulver zeigte nicht den gewünschten Erfolg, Titanspäne könne man nur mit Sand oder Beton löschen, erklärte der Kommandant. Eine mit Bohremulsion gefüllte Auffangwanne unter dem Container wurde mit Schaum abgedeckt. Mit knapp einem Kubikmeter Sand, den die Einsatzkräfte mit Schaufeln in den Container brachten, löschte die Feuerwehr schließlich den Brand.

Anschließend kontrollierten die Wehrleute mit eine Wärmebildkamera die Einsatzstelle. Auf Wunsch der Firma wurde die Temperatur des Containers vier Stunden später erneut kontrolliert, die Wärmebildkamera zeigte keine Auffälligkeiten.