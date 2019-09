Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Ausgeartet ist ein Streit zwischen einer Gruppe junger Leute und einem 17-Jährigen in der Nacht auf Sonntag bei der "Storchekerwe" in Hirschberg-Leutershausen. Wie die Polizei berichtet, soll der 17-Jährige einem Mitglied der Gruppe (18) mit einem Bierkrug ins Gesicht geschlagen haben, der dadurch Schnittverletzungen erlitt. Als er den fliehenden Angreifer verfolgte, stürzte er und verletzten sich auch noch an der Hand.

Der 18-Jährige wurde später mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Freunde alarmierten die Polizei und teilten den Beamten den Aufenthaltsort des 17-Jährigen mit. Dieser wurde daraufhin festgenommen, ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,7 Promille an. Die Ermittlungen dauern an.