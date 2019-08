Heppenheim. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall gestorben ist ein 69-jähriger Radfahrer aus Rimbach am Montagvormittag. Der Radler war gegen 11.20 Uhr auf der abschüssigen Siegfriedstraße (Bundesstraße B460) in Richtung Heppenheim unterwegs. Er fuhr hinter einem Seat Arona, dessen die junge Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Der Radfahrer bemerkte dies offenbar zu spät und prallte ungebremst in das Seat-Heck.

Beim Aufprall verletzte sich der 69-Jährige so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Die geschockte Autofahrerin aus Rems-Murr-Kreis wurde danach in einer Klinik betreut. Ihre 46 Jahre alte Mutter und Beifahrerin blieb unverletzt.

Nach dem Unfall wurde die Siegfriedstraße in Kirschhausen für den Lastwagenverkehr voll gesperrt und an der Bundesstraße B3/B460 in Heppenheim und in Lörzenbach am Knotenpunkt B460/B38 abgeleitet. Es kam zu rund zwei Kilometern Stau in beiden Richtungen.

Ab 13 Uhr war die Strecke einseitig zu befahren, ab 14 Uhr war die Ortsdurchfahrt wieder frei.

Info: Die Polizei Heppenheim sucht Zeugen des Unfalls oder die den radelnden Mann ab Wald-Erlenbach bemerkt haben. Hinweise bitte an die Rufnummer 06252/7060.