Hemsbach. (pol/mare) "An Dreistigkeit und Unverschämtheit nicht zu überbieten ist das, was einem 88-jährigen Rentner am späten Mittwochvormittag in der Bachgasse widerfuhr" - so heißt es im Polizeibericht. Gemeint ist der Diebstahl von Geld - und zwar von einem vermeintlich taubstummen Mann.

Aber von vorne: Der 88-jährige gehbehinderte Mann hob kurz vor 12 Uhr in der Sparkassenfiliale in der Bachgasse einen größeren Geldbetrag ab, der für Anschaffungen vorgesehen war. Dann ging ernoch kurz in ein angrenzenden Schreibwarengeschäft. Mit seinem Rollator ging er schließlich die Bachgasse entlang. Das Geld hatte er in eine Plastiktüte eingewickelt und im Rollatorkorb verstaut.

Bei der ehemaligen Metzgerei "Wind" nahm ein unbekannter Mann Kontakt mit dem Senior auf und deutete ihm an, taubstumm zu sein. Dabei reichte er dem 88-Jährigen einen Zettel, auf dem er nach der Adresse eines Hospizes fragte. Nachdem der hilfsbereite Rentner dem Mann den Weg erklärt hatte, gingen beide ihres Weges.

Erst einige Minuten später Zuhause bemerkte der 88-Jährige, dass das Geld - über 1000 Euro - weg war und erstattete Anzeige. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, stattliche Figur. Er hatte kurze, braune Haare und war gepflegt.

Die Ermittler der Hemsbacher Polizei gehen davon aus, dass der 88-Jährige bereits beim Geldabheben in der Sparkasse von dem späteren Täter beobachtet wurde. Sie suchen Zeugen: Polizeiposten Hemsbach, Telefon: 06201/71207, Polizeirevier Weinheim, Telefon: 06201/10030.