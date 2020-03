Heddesheim. (pol/rl) Am Samstagabend kam es gegen 23.15 Uhr auf der Skateranlage an der Muckensturmer Straße in Heddesheim aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. An dem örtlichen Jugendtreffpunkt brannte ein aus Holz gefertigter Unterstand samt Tischen und Bänken völlig ab.

Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim war mit einem Löschzug im Einsatz. Hinweise zur Brandursache liegen bislang keine vor. Das Polizeirevier Ladenburg hat den Brand aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.