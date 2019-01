Weinheim. (pol/mare) Wieder mal war ein falscher Polizist am Apparat. Doch drei Weinheimerinnen kam die Geschichte spanisch vor, wie die echte Polizei mitteilt.

Am Montagabend wurden drei Frauen von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert, der mit einer sehr vertrauensvollen Stimme und akkuratem Hochdeutsch die Festnahme von zwei Männern in der Mannheimer Straße vorgab. Ein Dritter sei noch auf der Flucht. Das Duo hätte eine Liste mit Häusern dabei, die sich für einen Einbruch in der Nacht eigneten. Er bat die Angerufenen, vorhandenes Bargeld auf der Polizeiwache zu deponieren.

Den drei Frauen kam die Geschichte dann doch merkwürdig vor. Sie gaben an, kein Bargeld und sonstige Wertgegenstände zu besitzen und beendeten schließlich das Gespräch. Zu Schäden kam es nicht.