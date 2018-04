Weinheim. (pol/mare) Am Dienstag, gegen 15.15 Uhr brannte ein 16 Jahre alter silberner Opel Corsa auf einem Parkplatz in der Händelstraße in Weinheim aus. Das berichtet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Die verständigte Feuerwehr Weinheim konnte den Brand löschen. Der Opel im Wert von geschätzten 500 Euro wurde vollständig zerstört.

Brandermittler des Polizeireviers Weinheim suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06201 / 10030 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.