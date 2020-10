Biblis. (pol/kaf) Der Schreck war groß: Kurz nachdem eine Bergsträßerin mit ihrem Opel losgefahren war, löste sich einer der Vorderreifen und das Auto setzte auf der Straße auf. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag, 15. September, in der Darmstädter Straße in Biblis. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden die Radbolzen von Unbekannten vermutlich absichtlich gelöst. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei in Lampertheim wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Möglicherweise kam es auch zu weiteren ähnlichen Fällen.

Wer etwas beobachtet hat oder wer ebenfalls Veränderungen an seinem Auto bemerkt, wird gebeten, sich mit den Beamten der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.