Ladenburg. Auf der L597 kam es gegen 13.30 Uhr in der Nähe von Ladenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr die Befestigung eines Hinweisschild um und rollte anschließend in das Gestrüpp an der Böschung. Laut Polizei musste der Fahrer mit einem Rettungswagen, die Beifahrerin per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (pri)